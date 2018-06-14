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Губернатор Нижегородской области: "Олимпиец" должен выйти в РФПЛ в ближайшие два года

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что ожидает выхода местного "Олимпийца" в РФПЛ в ближайшие два года.

"Мы построили стадион международного уровня, и не иметь команду в основном дивизионе – абсолютно неправильно.

Чтобы достичь этой цели нужно сформировать соответствующую программу.

Обсудив этот вопрос с экспертами и с коллегами, мы ставим горизонт [выхода в РФПЛ] один-два года. То есть в следующий, либо через сезон", – цитирует Никитина ТАСС.
Теги: Олимпиец
Сегодня, 09:48
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№2 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 10:53) #
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Трепач.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 10:13) #
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Бедные жители Нижегородской области и так не особо богатой
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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