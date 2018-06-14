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Губернатор Нижегородской области: "Олимпиец" должен выйти в РФПЛ в ближайшие два года
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что ожидает выхода местного "Олимпийца" в РФПЛ в ближайшие два года.
"Мы построили стадион международного уровня, и не иметь команду в основном дивизионе – абсолютно неправильно.
Чтобы достичь этой цели нужно сформировать соответствующую программу.
Обсудив этот вопрос с экспертами и с коллегами, мы ставим горизонт [выхода в РФПЛ] один-два года. То есть в следующий, либо через сезон", – цитирует Никитина ТАСС.
"Мы построили стадион международного уровня, и не иметь команду в основном дивизионе – абсолютно неправильно.
Чтобы достичь этой цели нужно сформировать соответствующую программу.
Обсудив этот вопрос с экспертами и с коллегами, мы ставим горизонт [выхода в РФПЛ] один-два года. То есть в следующий, либо через сезон", – цитирует Никитина ТАСС.
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