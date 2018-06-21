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Официально: Игорь Семшов возглавил клуб ПФЛ "Химик"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов возглавил "Химик" из Новомосковска, информирует пресс-служба клуба из ПФЛ.

Также в тренерский штаб команды вошел Вячеслав Чанов, который будет работать с вратарями.

В прошедшем сезоне Семшов и Чанов входили в тренерский штаб тульского "Арсенала". Они не вошли в тренерский штаб Олега Кононова, который возглавил команду после отставки Миодрага Божовича.
Теги: Семшов
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