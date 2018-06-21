Официально: Игорь Семшов возглавил клуб ПФЛ "Химик"

Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|111
|Политика и события в стране и мире
|4802
|Курилка
|1536
|Mузыка
|5730
|Угадываем игроков
|18337
|Ростовские футбольные новости
|554
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119666
|КБ-Гостевая
|26764
Новости партнеров
Лента новостей:
13:40
Хосе Хурадо перейдет в "Аль-Ахли" (1)
Хосе Хурадо перейдет в "Аль-Ахли" (1)
13:26
Геннадий Орлов: пока у нас "поперло", нам нужно бить всех! И Уругвай и Испанию с Португалией! (21)
Геннадий Орлов: пока у нас "поперло", нам нужно бить всех! И Уругвай и Испанию с Португалией! (21)
12:40
25 июня УЕФА вынесет вердикт по делу о нарушении "Миланом" ФФП. Вероятно клуб исключат из ЛЕ (3)
25 июня УЕФА вынесет вердикт по делу о нарушении "Миланом" ФФП. Вероятно клуб исключат из ЛЕ (3)
11:10
Александр Дюков: обсудим трансферы после того, как Семак просмотрит всех имеющихся игроков (8)
Александр Дюков: обсудим трансферы после того, как Семак просмотрит всех имеющихся игроков (8)
11:05
Серхио Рамос: я уважаю Марадону, но Месси находится от него на расстоянии в несколько световых лет (8)
Серхио Рамос: я уважаю Марадону, но Месси находится от него на расстоянии в несколько световых лет (8)
10:04
Украинский комментатор: до ЧМ россияне сажали игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм (40)
Украинский комментатор: до ЧМ россияне сажали игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм (40)
09:44
Андрей Канчельскис: ну, значит, где-то я активизировал наших игроков, чтобы они заняли не третье место в группе (7)
Андрей Канчельскис: ну, значит, где-то я активизировал наших игроков, чтобы они заняли не третье место в группе (7)
09:01
Агент Бэйла: Гарет покинет "Реал", если не получит гарантий на попадание в основной состав (3)
Агент Бэйла: Гарет покинет "Реал", если не получит гарантий на попадание в основной состав (3)
08:47
Нордин Амрабат: судья после матча попросил футболку Роналду. Это чемпионат мира, а не цирк! (5)
Нордин Амрабат: судья после матча попросил футболку Роналду. Это чемпионат мира, а не цирк! (5)
08:42
Зарплата Хулена Лопетеги в "Реале" составит 6 млн евро - это вдвое больше, чем в сборной Испании
Зарплата Хулена Лопетеги в "Реале" составит 6 млн евро - это вдвое больше, чем в сборной Испании
Вчера, 23:44
Сотрудник тренерского штаба сборной Ирана попал в больницу из-за отмены гола Эзатолахи (7)
Сотрудник тренерского штаба сборной Ирана попал в больницу из-за отмены гола Эзатолахи (7)
Вчера, 23:26
"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы (1)
"Уфа" сыграет с "Широки Бриег" или "Домжале" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы (1)
Вчера, 22:56
Сборная Испании обыграла Иран (4)
Сборная Испании обыграла Иран (4)
Вчера, 22:54
Дудки вам! Иранский шум не остановил Испанию (2)
Дудки вам! Иранский шум не остановил Испанию (2)
Официально: Игорь Семшов возглавил клуб ПФЛ "Химик"
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов возглавил "Химик" из Новомосковска, информирует пресс-служба клуба из ПФЛ.
Также в тренерский штаб команды вошел Вячеслав Чанов, который будет работать с вратарями.
В прошедшем сезоне Семшов и Чанов входили в тренерский штаб тульского "Арсенала". Они не вошли в тренерский штаб Олега Кононова, который возглавил команду после отставки Миодрага Божовича.
Также в тренерский штаб команды вошел Вячеслав Чанов, который будет работать с вратарями.
В прошедшем сезоне Семшов и Чанов входили в тренерский штаб тульского "Арсенала". Они не вошли в тренерский штаб Олега Кононова, который возглавил команду после отставки Миодрага Божовича.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.