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Игорь Семшов: главная задача в "Химике" - профессиональный рост футболистов

Новый главный тренер "Химика" Игорь Семшов рассказал о своих задачах в клубе.

"Задачи — всегда максимальные. Главная из них — профессиональный рост футболистов, чтобы они пробивались в высшие лиги нашего футбола. Мы со своей стороны приложим максимальные усилия для их роста. Сами мы тоже хотим расти вместе с ними — и я, как главный тренер, и мой тренерский штаб. В него войдет Вячеслав Викторович Чанов — личность, которую все знают в большом футболе. Останется и предыдущий тренерский штаб — эти люди хорошо знают футболистов команды и инфраструктуру футбольного клуба", - цитирует Семшова "Спорт день за днем".
Теги: Семшов Химик
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