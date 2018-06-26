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Губернатор Калининградской области: задача "Балтики" - занять первое-второе место в ФНЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил мнение, что "Балтика" должна выйти на лидирующие позиции в новом сезоне ФНЛ.

"У нас теперь есть отличная инфраструктура и стабильное финансирование на уровне 350-400 млн рублей. Я считаю, что задача клуба — занять первое-второе место. Мы достойны играть в Премьер-лиге", — сказал губернатор в эфире НТВ.

В прошедшем сезоне "Балтика" заняла 5 место.
Теги: Балтика
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