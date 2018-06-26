"Краснодар-2" следующий сезон проведет в ФНЛ

"Краснодар-2" официально принят в число участников первенства ФНЛ.Краснодарский клуб займет в лиге место "Анжи", который был переведен в РФПЛ из-за расформирования "Амкара".В минувшем сезоне вторая команда "быков" в первенстве ПФЛ Зона "Юг" заняла 4-е место.