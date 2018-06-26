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"Краснодар-2" следующий сезон проведет в ФНЛ

"Краснодар-2" официально принят в число участников первенства ФНЛ.

Краснодарский клуб займет в лиге место "Анжи", который был переведен в РФПЛ из-за расформирования "Амкара".

В минувшем сезоне вторая команда "быков" в первенстве ПФЛ Зона "Юг" заняла 4-е место.

Официальный сайт ФНЛ
Теги: Краснодар
Сегодня, 14:15
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№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Когда-нибудь это время назовут *Мутковщина*

сМутное время.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Когда-нибудь это время назовут *Мутковщина*


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 14:22) #
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Краснодар что в Премьер лигу с 4 или 5 места попал ...теперь и в ФНЛ с 4 места зоны Юг их Фарм-клуб .... интересный нас футбол ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Кому - война, а кому - мать родная"


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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