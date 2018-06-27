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Владимир Газзаев возглавит "Урожай", созданный вместо "Кубани"
Новым главным тренером краснодарского "Урожая" станет сын Валерия Газзаева Владимир Газзаев, сообщает Sport24.
Напомним, что футбольный клуб был "Урожай" создан вместо "Кубани". Команда сезон-2018/19 проведет в зоне «Юг» второго дивизиона. "Кубань" не смогла пройти лицензирование РФС из-за финансовых проблем и была расформирована.
Предыдущим местом работы 37-летнего Газзаева-младшего был грузинский "Рустави".
Напомним, что футбольный клуб был "Урожай" создан вместо "Кубани". Команда сезон-2018/19 проведет в зоне «Юг» второго дивизиона. "Кубань" не смогла пройти лицензирование РФС из-за финансовых проблем и была расформирована.
Предыдущим местом работы 37-летнего Газзаева-младшего был грузинский "Рустави".
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