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Владимир Газзаев возглавит "Урожай", созданный вместо "Кубани"

Новым главным тренером краснодарского "Урожая" станет сын Валерия Газзаева Владимир Газзаев, сообщает Sport24.

Напомним, что футбольный клуб был "Урожай" создан вместо "Кубани". Команда сезон-2018/19 проведет в зоне «Юг» второго дивизиона. "Кубань" не смогла пройти лицензирование РФС из-за финансовых проблем и была расформирована.

Предыдущим местом работы 37-летнего Газзаева-младшего был грузинский "Рустави".
Теги: Кубань
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№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Природа на детях отдыхает, володя найди себе занятие попроще или за папой носи портфель в госдуре.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
мало было им Алании...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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