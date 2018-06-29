Владимир Быстров может стать первым новичком краснодарского "Урожая"

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров близок к переходу в новый футбольный клуб "Урожай"."Урожай" – это переименованная "Кубань", которая ранее была вынуждена сняться с розыгрыша ФНЛ. В грядущем сезоне команда будет выступать в ПФЛ под руководством Владимира Газзаева.Быстров в минувшем сезоне выступал за "Тосно" – клуб недавно прекратил существование.