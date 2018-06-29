Владимир Быстров может стать первым новичком краснодарского "Урожая"

Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:39
Эрнан Дарио Гомес: вы считаете, что я врун? Сколько полей у нас в Панаме? Какая инфраструктура? (1)
Эрнан Дарио Гомес: вы считаете, что я врун? Сколько полей у нас в Панаме? Какая инфраструктура? (1)
Вчера, 23:15
Бен-Юссеф: сегодня великий день для Туниса
Бен-Юссеф: сегодня великий день для Туниса
Вчера, 22:58
Сборная Туниса победила Панаму
Сборная Туниса победила Панаму
Вчера, 22:55
Панама - Тунис в Саранске - это как съездить к бабушке в деревню во время каникул. Все о лучшем дне в футбольной истории Мордовии (1)
Панама - Тунис в Саранске - это как съездить к бабушке в деревню во время каникул. Все о лучшем дне в футбольной истории Мордовии (1)
Вчера, 22:17
Уэйн Руни официально стал игроком "Ди Си Юнайтед"
Уэйн Руни официально стал игроком "Ди Си Юнайтед"
Вчера, 21:44
День Мертвых пройдет в центре Москвы (8)
День Мертвых пройдет в центре Москвы (8)
Вчера, 21:21
Ламина Гассама: мы играли не только за Сенегал, а за всю Африку (5)
Ламина Гассама: мы играли не только за Сенегал, а за всю Африку (5)
Вчера, 21:13
В 1/8 финала чемпионата мира впервые за 32 года не сыграет ни одна сборная из Африки (9)
В 1/8 финала чемпионата мира впервые за 32 года не сыграет ни одна сборная из Африки (9)
Вчера, 21:00
Давинсон Санчес: я уверен, что коснулся мяча
Давинсон Санчес: я уверен, что коснулся мяча
Вчера, 20:25
Сенегал – Колумбия: фотоотчет встречи
Сенегал – Колумбия: фотоотчет встречи
Вчера, 20:24
Сборные Панамы и Туниса объявили стартовые составы
Сборные Панамы и Туниса объявили стартовые составы
Вчера, 20:12
Англия - Бельгия: Кейн, Де Брёйне и Азар остались в запасе (7)
Англия - Бельгия: Кейн, Де Брёйне и Азар остались в запасе (7)
Вчера, 20:08
Сергей Кирьяков: в матче с испанцами у нас есть свои аргументы —- надеюсь, наши ребята могут сделать великое дело
Сергей Кирьяков: в матче с испанцами у нас есть свои аргументы —- надеюсь, наши ребята могут сделать великое дело
Вчера, 19:31
Ян Беднарек: самое главное, что мы выиграли
Ян Беднарек: самое главное, что мы выиграли
Вчера, 19:26
Адам Навалка: это хороший урок для сборной Польши на будущее (1)
Адам Навалка: это хороший урок для сборной Польши на будущее (1)
Владимир Быстров может стать первым новичком краснодарского "Урожая"
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров близок к переходу в новый футбольный клуб "Урожай".
"Урожай" – это переименованная "Кубань", которая ранее была вынуждена сняться с розыгрыша ФНЛ. В грядущем сезоне команда будет выступать в ПФЛ под руководством Владимира Газзаева.
Быстров в минувшем сезоне выступал за "Тосно" – клуб недавно прекратил существование.
"Урожай" – это переименованная "Кубань", которая ранее была вынуждена сняться с розыгрыша ФНЛ. В грядущем сезоне команда будет выступать в ПФЛ под руководством Владимира Газзаева.
Быстров в минувшем сезоне выступал за "Тосно" – клуб недавно прекратил существование.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.