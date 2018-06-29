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Владимир Быстров может стать первым новичком краснодарского "Урожая"

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров близок к переходу в новый футбольный клуб "Урожай".

"Урожай" – это переименованная "Кубань", которая ранее была вынуждена сняться с розыгрыша ФНЛ. В грядущем сезоне команда будет выступать в ПФЛ под руководством Владимира Газзаева.

Быстров в минувшем сезоне выступал за "Тосно" – клуб недавно прекратил существование.
Теги: Быстров Кубань
Сегодня, 12:31
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Он уже и там не потянет.С больным коленом пора заканчивать.Если человек даже на замены не проходит у аутсайдера то что он даже в ПФЛ будет делать без здоровья?Лечиться?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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