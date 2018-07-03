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Алексей Гасилин перешел в клуб второй португальской лиги

Бывший нападающий "Амкара" Алексей Гасилин подписал контракт с португальским клубом "Академико".

Условия соглашения на данный момент не сообщаются.

"Академико" выступает во втором дивизионе Португалии.

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Сегодня, 09:53
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