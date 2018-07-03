Алексей Гасилин перешел в клуб второй португальской лиги

Бывший нападающий "Амкара" Алексей Гасилин подписал контракт с португальским клубом "Академико".Условия соглашения на данный момент не сообщаются."Академико" выступает во втором дивизионе Португалии.