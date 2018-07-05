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Владимир Дядюн подписал контракт с "Балтикой"

Нападающий "Ростова" Владимир Дядюн стал игроком "Балтики", информирует официальный сайт калининградского клуба.

Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на два года.

В минувшем сезоне форвард провел 17 матчей в составе "Ростова", забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Теги: Дядюн Балтика Ростов
Сегодня, 15:41
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