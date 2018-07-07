Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:34
Мэр Казани: сегодня, в спешном порядке нарисуем граффити Модрича, чтобы и Хорватия вылетела! (3)
Мэр Казани: сегодня, в спешном порядке нарисуем граффити Модрича, чтобы и Хорватия вылетела! (3)
12:30
Глава Самарской области: ФИФА всерьез хотела исключить наш город из числа городов-организаторов турнира (2)
Глава Самарской области: ФИФА всерьез хотела исключить наш город из числа городов-организаторов турнира (2)
01:03
Ивица Крижанац: если бы Россия проиграла Испании, все бы писали, как дерьмово играла команда. Это был антифутбол (17)
Ивица Крижанац: если бы Россия проиграла Испании, все бы писали, как дерьмово играла команда. Это был антифутбол (17)
00:22
Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч (1)
Тите: это самый тяжёлый момент за 30 лет карьеры. Мне больно говорить, но это был прекрасный матч (1)
Александр Довбня перешел в "Оренбург"
"СКА-Хабаровск" на своем официальном сайте сообщил об уходе голкипера команды Александра Довбни в "Оренбург".
31-летний вратарь воспользовался тем пунктом в контракте, согласно которому клуб отпустит его в случае вылета из РФПЛ.
31-летний вратарь воспользовался тем пунктом в контракте, согласно которому клуб отпустит его в случае вылета из РФПЛ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.