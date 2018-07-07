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Александр Довбня перешел в "Оренбург"

"СКА-Хабаровск" на своем официальном сайте сообщил об уходе голкипера команды Александра Довбни в "Оренбург".

31-летний вратарь воспользовался тем пунктом в контракте, согласно которому клуб отпустит его в случае вылета из РФПЛ.
Теги: Довбня СКА-Хабаровск Оренбург
Сегодня, 16:15
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