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"Сочи" планирует сыграть со "Спартаком-2" на старте ФНЛ на стадионе "Юг-Спорт"

Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб планирует провести матч 1-го тура ФНЛ на стадионе "Юг-Спорт" имени Славы Метревели. 17 июля клуб примет "Спартак-2". Домашней ареной клуба является стадион чемпионата мира-2018 "Фишт", но из-за проблем безопасности "Сочи" не может начать сезон на нем.

"Планируем провести матч первого тура на "Юг-Спорте", в начале следующей недели все станет окончательно ясно. Относительно "Фишта", то есть регламент по передаче спортивного объекта после чемпионата мира, имеются моменты, которые могут нам помешать в этом плане. Также мы должны оценить состояние поля арены.

Пока мы готовимся к игре на резервной арене, а там, чем раньше начнем на "Фиште", тем будет лучше. С лигой мы постоянно на связи, обсуждаем варианты", - цитирует Рубашко ТАСС.
Сегодня, 20:10
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