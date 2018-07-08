Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:25
Олег Веретенников: в характеристиках Смолова ничего не изменится после незабитого пенальти (4)
Олег Веретенников: в характеристиках Смолова ничего не изменится после незабитого пенальти (4)
16:23
Федор Смолов - болельщикам: на вашем месте я бы испытывал по отношению ко мне то же самое (32)
Федор Смолов - болельщикам: на вашем месте я бы испытывал по отношению ко мне то же самое (32)
15:29
Леонид Федун: Черчесов сложный человек, но он мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав (10)
Леонид Федун: Черчесов сложный человек, но он мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав (10)
15:03
Ксения Собчак - о Смолове: не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом (23)
Ксения Собчак - о Смолове: не ошибается тот, кто ничего не делает и сидит дома на диване с пивом (23)
13:32
Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться (4)
Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться (4)
11:17
Виктория Лопырева: наши футболисты объединили страну и вернули веру в футбол, поэтому мы победили (8)
Виктория Лопырева: наши футболисты объединили страну и вернули веру в футбол, поэтому мы победили (8)
"Сочи" планирует сыграть со "Спартаком-2" на старте ФНЛ на стадионе "Юг-Спорт"
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб планирует провести матч 1-го тура ФНЛ на стадионе "Юг-Спорт" имени Славы Метревели. 17 июля клуб примет "Спартак-2". Домашней ареной клуба является стадион чемпионата мира-2018 "Фишт", но из-за проблем безопасности "Сочи" не может начать сезон на нем.
"Планируем провести матч первого тура на "Юг-Спорте", в начале следующей недели все станет окончательно ясно. Относительно "Фишта", то есть регламент по передаче спортивного объекта после чемпионата мира, имеются моменты, которые могут нам помешать в этом плане. Также мы должны оценить состояние поля арены.
Пока мы готовимся к игре на резервной арене, а там, чем раньше начнем на "Фиште", тем будет лучше. С лигой мы постоянно на связи, обсуждаем варианты", - цитирует Рубашко ТАСС.
"Планируем провести матч первого тура на "Юг-Спорте", в начале следующей недели все станет окончательно ясно. Относительно "Фишта", то есть регламент по передаче спортивного объекта после чемпионата мира, имеются моменты, которые могут нам помешать в этом плане. Также мы должны оценить состояние поля арены.
Пока мы готовимся к игре на резервной арене, а там, чем раньше начнем на "Фиште", тем будет лучше. С лигой мы постоянно на связи, обсуждаем варианты", - цитирует Рубашко ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.