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Георгий Ярцев станет вице-президентом "Тамбова"

Георгий Ярцев, ранее покинувший пост генерального директора "Тамбова", займет пост вице-президента клуба, сообщает официальный сайт ФНЛ.

Новый сезон ФНЛ начнется для "Тамбова" 17 июля гостевым матчем против "Зенита-2".
Теги: Тамбов
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