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Руководство "Волгоград-Арены": рассчитываем что на "Ротор" в ФНЛ будут ходить 10-15 тысяч
Руководство "Волгоград-Арены" рассчитывает, что каждый матч "Ротора" в сезоне 2018/19 первенства ФНЛ на стадионе будет посещать порядка 10-15 тысяч зрителей.
"После игр чемпионата мира, так сказать, по горячим следам, мы рассчитываем на 25-30 тысяч зрителей на первые три матча и 10-15 тысяч зрителей на каждую игру в течение игрового сезона.
Никаких изменений в количестве зрительских мест на "Волгоград-Арене" не будет. На это потребовалось бы дополнительное выделение финансовых средств, а это не предусмотрено и, честно говоря, в этом нет необходимости. Количество мест на объекте оптимально", - цитирует директора арены Евгения Сусликова ТАСС
"После игр чемпионата мира, так сказать, по горячим следам, мы рассчитываем на 25-30 тысяч зрителей на первые три матча и 10-15 тысяч зрителей на каждую игру в течение игрового сезона.
Никаких изменений в количестве зрительских мест на "Волгоград-Арене" не будет. На это потребовалось бы дополнительное выделение финансовых средств, а это не предусмотрено и, честно говоря, в этом нет необходимости. Количество мест на объекте оптимально", - цитирует директора арены Евгения Сусликова ТАСС
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