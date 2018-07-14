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Руководство "Волгоград-Арены": рассчитываем что на "Ротор" в ФНЛ будут ходить 10-15 тысяч

Руководство "Волгоград-Арены" рассчитывает, что каждый матч "Ротора" в сезоне 2018/19 первенства ФНЛ на стадионе будет посещать порядка 10-15 тысяч зрителей.

"После игр чемпионата мира, так сказать, по горячим следам, мы рассчитываем на 25-30 тысяч зрителей на первые три матча и 10-15 тысяч зрителей на каждую игру в течение игрового сезона.

Никаких изменений в количестве зрительских мест на "Волгоград-Арене" не будет. На это потребовалось бы дополнительное выделение финансовых средств, а это не предусмотрено и, честно говоря, в этом нет необходимости. Количество мест на объекте оптимально", - цитирует директора арены Евгения Сусликова ТАСС
Теги: Ротор
Сегодня, 14:23
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11
(1)
№11 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:08) #
  • -1
  •  (1)

Сколько аренда стадика обойдётся на одну игру??? В Ростове 12 лямиков smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№10 Написал: Apant1 (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (1)

Три пять тысяч будут ходить, на остальные места уже сейчас можно маникены прикручивать
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Профессиональный футболист – это социальный паразит, который съедает огромные средства из Госбюджета.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ушастые тогда совсем охренеют,если в фнл начнут собирать больше народу,чем на них.раньше то они химками прикрывались,типа далеко,а сейчас...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: скальп (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (2)

На государственную сиську вы рассчитываете,но она не резиновая,Амкар и Тосно не дадут соврать
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Gradus34rus
сли команда будет играть то народ ходить будет, все равно в Волгограде сходить некуда)


Вот подрастешь --начнешь вкалывать.не до походов будет..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: Gradus34rus Волгоград (Сегодня, 15:15) #
  • 0
  •  (2)
online

Если команда будет играть то народ ходить будет, все равно в Волгограде сходить некуда)
Регистрация: 10.07.2017 [жалоба]
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: украб
нахаляву сбежит от вас... в ротор.... и глядишь заиграют будет результат будет народ


В 90ые вся область ездила в Волгоград на матчи Ротора ,но епец подкрался незаметно и теперь уже бесполезно пить минералку --- бюджет области не потянет клуб РФПЛ --так что не нужно сказок..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 14:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
если загонять срочников....да и то вряд ли-где столько срочников набраться?
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: украб (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (2)

бородач,
еще пара игроков нахаляву сбежит от вас... в ротор.... и глядишь заиграют будет результат будет народ
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
кто ж туда будет ходить ? суслики волгоградских степей? область на ладан дышит,до ЧМ была в жопе по всем показателям--во время проведения вдруг смотрю - все окей в области --проблем никаких --ну ну посмотрим - чего будет после ЧМ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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