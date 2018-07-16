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"Ротор-Волгоград" официально сменил своё название на "Ротор"
"Ротор-Волгоград" переименован в "Ротор", сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.
Таким образом, возвращено имя, которое волгоградский клуб носил в 1975-2004 и 2006-2014 годах.
В первом туре первенства России команд клубов ФНЛ, который состоится 17 июля, "Ротор" в гостях сыграет с "Чертаново".
Таким образом, возвращено имя, которое волгоградский клуб носил в 1975-2004 и 2006-2014 годах.
В первом туре первенства России команд клубов ФНЛ, который состоится 17 июля, "Ротор" в гостях сыграет с "Чертаново".
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