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"Ротор-Волгоград" официально сменил своё название на "Ротор"

"Ротор-Волгоград" переименован в "Ротор", сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.

Таким образом, возвращено имя, которое волгоградский клуб носил в 1975-2004 и 2006-2014 годах.

В первом туре первенства России команд клубов ФНЛ, который состоится 17 июля, "Ротор" в гостях сыграет с "Чертаново".
Теги: Ротор
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