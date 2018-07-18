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Президент ФНЛ не стал комментировать требование "Армавира" о техническом поражении "СКА-Хабаровск"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов отказался отвечать на вопросы по поводу ситуации с матчем "СКА-Хабаровск" – "Армавир" (3:0). Гости настаивают на том, что дисквалифицированный футболист дальневосточников Ираклий Квеквескири не мог участвовать в этой игре.

"Никаких комментариев давать не буду, спрашивайте у тех, кто требует переигровки", - цитирует Ефремова "Спорт-Экспресс".

"Армавир" требует засчитать хабаровчанам техническое поражение. "СКА-Хабаровск" выступил с заявлением, что Квеквескири мог выступать в этом матче. Итоговое решение будет принимать КДК РФС.
Теги: Ефремов Армавир СКА-Хабаровск
Сегодня, 12:08
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