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Руслан Нигматуллин: "Торпедо", вы – позор российского футбола!
Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о ситуации с переходом защитника Эрвинга Ботаки в московское "Торпедо".
"Торпедо", вы – позор российского футбола!" — написал Нигматуллин в своём твиттере.
Ранее" Торпедо" объявило о переходе Эрвинга Ботаки. После этого группа активных торпедовских болельщиков выступила против подписания контракта с Ботакой, являющимся воспитанником клуба, аргументируя это цветом кожи футболиста. "В наших цветах есть чёрный, но в рядах — только белый!" — сообщили фанаты клуба. 17 июля стало известно, что Ботака не оказался в числе новичков "Торпедо" , которые были представлены руководством клуба на встрече с болельщиками перед началом нового сезона.
Отметим, что Эрвинг воспитанник торпедовской школы - он родился и вырос в России.
Твиттер Руслана Нигматуллина
"Торпедо", вы – позор российского футбола!" — написал Нигматуллин в своём твиттере.
Ранее" Торпедо" объявило о переходе Эрвинга Ботаки. После этого группа активных торпедовских болельщиков выступила против подписания контракта с Ботакой, являющимся воспитанником клуба, аргументируя это цветом кожи футболиста. "В наших цветах есть чёрный, но в рядах — только белый!" — сообщили фанаты клуба. 17 июля стало известно, что Ботака не оказался в числе новичков "Торпедо" , которые были представлены руководством клуба на встрече с болельщиками перед началом нового сезона.
Отметим, что Эрвинг воспитанник торпедовской школы - он родился и вырос в России.
Твиттер Руслана Нигматуллина
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