Руслан Нигматуллин: "Торпедо", вы – позор российского футбола!

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о ситуации с переходом защитника Эрвинга Ботаки в московское "Торпедо"."Торпедо", вы – позор российского футбола!" — написал Нигматуллин в своём твиттере.Ранее" Торпедо" объявило о переходе Эрвинга Ботаки. После этого группа активных торпедовских болельщиков выступила против подписания контракта с Ботакой, являющимся воспитанником клуба, аргументируя это цветом кожи футболиста. "В наших цветах есть чёрный, но в рядах — только белый!" — сообщили фанаты клуба. 17 июля стало известно, что Ботака не оказался в числе новичков "Торпедо" , которые были представлены руководством клуба на встрече с болельщиками перед началом нового сезона.Отметим, что Эрвинг воспитанник торпедовской школы - он родился и вырос в России.