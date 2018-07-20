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Президент ФНЛ: все клубы нашей лиги имеют финансовую подушку, проблем ни у кого нет
Президент ФНЛ Игорь Ефремов заверил, что все клубы лиги находятся в хорошем финансовом состоянии.
"Все ужасные истории со снятием, недопуском, заменами клубов в конце прошлого сезона уже случились, это большая трагедия для многих, но это уже произошло, надо делать выводы и двигаться дальше. Все стартовавшие клубы имеют гарантии, и их финансовая стабильность не вызывает сомнений. У каждого клуба есть безопасная финансовая подушка. За последние четыре сезона лига стала довольно стабильной - 20 команд начинают чемпионат и 20 заканчивают. Процесс лицензирования достаточно жесткий.
Пользуясь возможностью, хочу сказать, что ответственность должен нести не только РФС, но и те, кто спонсирует клубы. Если мы берем ответственность за клуб, за регион, за болельщиков, надо осознавать ответственность. Играть три года, а потом закрыть - это неправильно. Надеюсь, те усилия, которые предпринимает государство, дадут свои плоды, надеюсь, со временем мы снимем обсуждения про то, кто снялся", - сказал Ефремов.
ТАСС
"Все ужасные истории со снятием, недопуском, заменами клубов в конце прошлого сезона уже случились, это большая трагедия для многих, но это уже произошло, надо делать выводы и двигаться дальше. Все стартовавшие клубы имеют гарантии, и их финансовая стабильность не вызывает сомнений. У каждого клуба есть безопасная финансовая подушка. За последние четыре сезона лига стала довольно стабильной - 20 команд начинают чемпионат и 20 заканчивают. Процесс лицензирования достаточно жесткий.
Пользуясь возможностью, хочу сказать, что ответственность должен нести не только РФС, но и те, кто спонсирует клубы. Если мы берем ответственность за клуб, за регион, за болельщиков, надо осознавать ответственность. Играть три года, а потом закрыть - это неправильно. Надеюсь, те усилия, которые предпринимает государство, дадут свои плоды, надеюсь, со временем мы снимем обсуждения про то, кто снялся", - сказал Ефремов.
ТАСС
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