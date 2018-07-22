Матч "Нижний Новгород" - "Тюмень" посетили 18 тысяч зрителей

"Нижний Новгород" обыграл "Тюмень" (2:1) в матче 2-го тура чемпионата ФНЛ.Игра состоялась на новом стадионе, который был построен к ЧМ-2018.Посмотреть этот матч вживую пришли 18 тысяч зрителей.