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"Армавир" с минимальным счетом проиграл "Мордовии"

ФНЛ

2 тур

Стадион: Юность (Армавир, Россия)

"Армавир" – "Мордовия" 0:1

Гол: Адаев, 58

"Армавир": Руденок, Соловьев (Соловьев, 81), Соблиров, Макоев, Гаджибеков, Романенко (Безлихотнов, 67), Поляков, Клопков, Суханов, Веркашанский (Гурфов, 63), Синявский (Мичуренков, 59)

"Мордовия": Шебанов, Сухарев, Ятченко, Багаев, Климов, Мухаметшин Рустем (Соболев, 74), Киреев (Адаев, 46), Поярков, Петров, Обухов (Маркин, 64), Мухаметшин Руслан (Орлов, 90+1)

Предупреждения: Ятченко, 79, Шебанов, 85, Сухарев, 89
Теги: Армавир Мордовия
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