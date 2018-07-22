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"Армавир" с минимальным счетом проиграл "Мордовии"
ФНЛ
2 тур
Стадион: Юность (Армавир, Россия)
"Армавир" – "Мордовия" 0:1
Гол: Адаев, 58
"Армавир": Руденок, Соловьев (Соловьев, 81), Соблиров, Макоев, Гаджибеков, Романенко (Безлихотнов, 67), Поляков, Клопков, Суханов, Веркашанский (Гурфов, 63), Синявский (Мичуренков, 59)
"Мордовия": Шебанов, Сухарев, Ятченко, Багаев, Климов, Мухаметшин Рустем (Соболев, 74), Киреев (Адаев, 46), Поярков, Петров, Обухов (Маркин, 64), Мухаметшин Руслан (Орлов, 90+1)
Предупреждения: Ятченко, 79, Шебанов, 85, Сухарев, 89
2 тур
Стадион: Юность (Армавир, Россия)
"Армавир" – "Мордовия" 0:1
Гол: Адаев, 58
"Армавир": Руденок, Соловьев (Соловьев, 81), Соблиров, Макоев, Гаджибеков, Романенко (Безлихотнов, 67), Поляков, Клопков, Суханов, Веркашанский (Гурфов, 63), Синявский (Мичуренков, 59)
"Мордовия": Шебанов, Сухарев, Ятченко, Багаев, Климов, Мухаметшин Рустем (Соболев, 74), Киреев (Адаев, 46), Поярков, Петров, Обухов (Маркин, 64), Мухаметшин Руслан (Орлов, 90+1)
Предупреждения: Ятченко, 79, Шебанов, 85, Сухарев, 89
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