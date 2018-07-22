"Нижний Новгород" арендовал стадион ЧМ-2018 на сезон

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил о аренде клубом "Нижний Новгород" одноименного стадиона."Арендное соглашение заключено до конца сезона. Суммы пока нет, она будет определена по факту, после каждого матча в зависимости от услуг, которые будет предоставлять "Спорт-Инжиниринг".У нас нет никаких проблем с арендой стадиона, есть полное взаимопонимание. Инфраструктура великолепная, газон хорошего качества", – сказал Сватковский.