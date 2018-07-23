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Роберт Евдокимов: "Ротор" не мог проиграть при такой поддержке болельщиков
Главный тренер "Ротора" Роберт Евдокимов прокомментировал победу над "Лучом" (1:0) в матче 2-го тура чемпионата ФНЛ.
"Мы просто не могли проиграть. Во-первых, это первая домашняя игра, да еще и на таком прекрасном нашем стадионе. Во-вторых, при такой поддержке болельщиков это было бы просто несерьезно.
По игре могу сказать, что мы держали преимущество и в первом тайме, хоть и не забили, и во втором. Лидировали вплоть до 80-й минуты и по владению мячом, и по тактике.
Да, мы еще сырая команда, только начинаем сыгрываться. Плюс у нас несколько травмированных основных игроков оказалось накануне этого матча, и пришлось искать им замену.
Тем не менее, сыграли, на мой взгляд, хорошо. Можно и надо было забивать раньше, но мы все равно справились с задачей. Прекрасное поле, прекрасный стадион и прекрасные болельщики! В таких условиях, повторюсь, мы обязаны и дальше выигрывать", - цитирует Евдокимова "Комсомольская правда в Волгограде".
"Мы просто не могли проиграть. Во-первых, это первая домашняя игра, да еще и на таком прекрасном нашем стадионе. Во-вторых, при такой поддержке болельщиков это было бы просто несерьезно.
По игре могу сказать, что мы держали преимущество и в первом тайме, хоть и не забили, и во втором. Лидировали вплоть до 80-й минуты и по владению мячом, и по тактике.
Да, мы еще сырая команда, только начинаем сыгрываться. Плюс у нас несколько травмированных основных игроков оказалось накануне этого матча, и пришлось искать им замену.
Тем не менее, сыграли, на мой взгляд, хорошо. Можно и надо было забивать раньше, но мы все равно справились с задачей. Прекрасное поле, прекрасный стадион и прекрасные болельщики! В таких условиях, повторюсь, мы обязаны и дальше выигрывать", - цитирует Евдокимова "Комсомольская правда в Волгограде".
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