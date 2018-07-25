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"Луч" не может заявить трёх корейцев из-за того, что они не служили в армии

Похоже, у владивостокского клуба не получится усилиться игроками из соседнего государства, которые прошли сборы с командой.

"Что касается трех футболистов из Южной Кореи, то из "бюрократических проволочек" южнокорейских властей заявить их вряд ли получится. Как оказалось, граждане Кореи призывного возраста, не отслужившие в армии, не могут получить гражданский паспорт на длительный срок, что является препятствием для получения ими рабочей визы в Российской Федерации", - сообщается на официальном сайте "Луча".

Зато клуб объявил о появлении двух российских новичков: в аренду из "Крыльев" взят Илья Визнович, а из "Химок" в команду перебрался Максим Батов.
Теги: Луч
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