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Болельщики расформированной «Кубани» создают собственный клуб
На объединённом портале болельщиков greenmile.ru появился манифест, в котором, помимо критики в адрес экс-руководства футбольного клуба «Кубань», что сейчас проходит процедуру банкротства, сообщается что на текущий момент происходит юридическая регистрация общественной организация с целью восстановления футбольного клуба.
В состав её учредителей согласно манифесту, входят бывшие футболисты «Кубани»: Игорь Армаш, Станислав Лысенко, Олег Терёхин и Мурат Гомлешко.
Сообщается, что данная структура создаётся на основе опыта, в том числе, и ряда зарубежных клубов, которые смогли возродиться, и вновь получить профессиональный статус, посредством внедрения системы ассоциированного управления футбольным клубом его болельщиками. Первый матч новой команды должен состояться в начале августа 2018 года.
Также в манифесте заявлено, что членом данной общественной организации сможет стать любой человек, которому небезразлична судьба клуба и который сможет оказывать любое посильное участие в сохранении ФК «Кубань».
Напомним, что ранее, в качестве правопреемника обанкроченной «Кубани» по данным СМИ был создан ФК «Урожай». Эта команда была заявлена для участия в ПФЛ в зоне «Юг». В своём первом матче на 1/256 Кубка России «Урожай», имея в заявке на матч 12 человек (11 полевых, 1 запасной) уступила со счётом 0:2 любительской команде «Кубань Холдинг» из станицы Павловская Краснодарского края.
Во время данного матча, проходившего в станице Павловская краснодарского края, присутствовал вице-губернатор Андрей Коробка, ранее курировавший ФК «Кубань».
Источник: greenmile.ru
В состав её учредителей согласно манифесту, входят бывшие футболисты «Кубани»: Игорь Армаш, Станислав Лысенко, Олег Терёхин и Мурат Гомлешко.
Сообщается, что данная структура создаётся на основе опыта, в том числе, и ряда зарубежных клубов, которые смогли возродиться, и вновь получить профессиональный статус, посредством внедрения системы ассоциированного управления футбольным клубом его болельщиками. Первый матч новой команды должен состояться в начале августа 2018 года.
Также в манифесте заявлено, что членом данной общественной организации сможет стать любой человек, которому небезразлична судьба клуба и который сможет оказывать любое посильное участие в сохранении ФК «Кубань».
Напомним, что ранее, в качестве правопреемника обанкроченной «Кубани» по данным СМИ был создан ФК «Урожай». Эта команда была заявлена для участия в ПФЛ в зоне «Юг». В своём первом матче на 1/256 Кубка России «Урожай», имея в заявке на матч 12 человек (11 полевых, 1 запасной) уступила со счётом 0:2 любительской команде «Кубань Холдинг» из станицы Павловская Краснодарского края.
Во время данного матча, проходившего в станице Павловская краснодарского края, присутствовал вице-губернатор Андрей Коробка, ранее курировавший ФК «Кубань».
Источник: greenmile.ru
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