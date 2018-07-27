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Игорь Семшов: если все получится в "Химике", то я вполне смогу работать в ФНЛ, а может даже и в РПЛ

Игорь Семшов рассказал о своем назначении главным тренером новомосковского "Химика".

- Вы были помощником тренера в команде РПЛ – "Арсенале". Теперь главный тренер клуба ПФЛ. Вас повысили или понизили?

- Скажем так, от перехода я выиграл. Плюсов больше в нынешней работе, чем в прошлой. Хотя премьер-лига – топ-уровень. Но для дальнейшего роста необходимо было сделать этот шаг. Сейчас у меня есть возможность принимать решения, делать ошибки, набивать шишки.

У команды не стоит задача выйти в ФНЛ, так как для повышения в классе нет необходимой инфраструктуры и материальной базы. Мне руководство дало полный карт-бланш, которого не дают на высшем уровне. Я могу экспериментировать, делать и исправлять ошибки. В общем, не чувствовать давления, которое есть в ФНЛ и РПЛ. А дальше все зависит только от меня.

Моя тренерская карьера началась всего полтора года назад. Конечно, в будущем мне хочется возглавить команду выше рангом. Но надо доказывать свою состоятельность делами, а не разговорами.

Sportbox
Теги: Семшов
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