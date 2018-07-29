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"Шинник" и "Спартак-2" сыграли вничью

ФНЛ

3 тур

Стадион: Шинник МСА (Ярославль, Россия)

"Шинник" – "Спартак-2" 1:1

Голы: Нимели, 34, Низамутдинов, 55

"Шинник": Яшин, Магадиев, Стешин, Мельников (Цховребов, 90), Первушин, Кожемякин, Самойлов, Нарылков (Алейников, 77), Самодин (Деобальд, 60), Гелоян, Низамутдинов (Булия, 72)

"Спартак-2": Терёшкин (Ермаков, 53), Рассказов, Мамин (Лихачёв, 46), Маслов, Гапонов, Полубояринов, Игнатов (Бакаев, 51), Пантелеев, Ерёменко (Тюнин, 57), Бакаев, Нимели

Предупреждения: Пантелеев, 46, Рассказов, 55, Нарылков, 70, Маслов, 85
Теги: Шинник Спартак-2
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