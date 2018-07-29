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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Томь" одержала победу над "Ротором"
ФНЛ
3 тур
Стадион: Труд (Томск, Россия)
"Томь" – "Ротор" 2:0
Голы: Калинский, 31, Тлупов, 62
"Томь": Мелихов, Клещенко, Шумских, Зуйков, Тихий, Кухарчук (Ставпец, 69), Сасин (Гвинейский, 83), Калинский (Фомин, 77), Казаев, Шалаев, Кузьмичёв (Тлупов, 59)
"Ротор": Фильцов, Байрыев, Васильев (Муллин, 58), Маляров, Эдиев, Бугаев, Друзин, Султонов (Лобкарёв, 54), Воробьёв, Коротаев (Завезён, 85), Абдулавов (Мязин, 64)
Предупреждения: Клещенко, 27, Казаев, 40, Воробьёв, 40
3 тур
Стадион: Труд (Томск, Россия)
"Томь" – "Ротор" 2:0
Голы: Калинский, 31, Тлупов, 62
"Томь": Мелихов, Клещенко, Шумских, Зуйков, Тихий, Кухарчук (Ставпец, 69), Сасин (Гвинейский, 83), Калинский (Фомин, 77), Казаев, Шалаев, Кузьмичёв (Тлупов, 59)
"Ротор": Фильцов, Байрыев, Васильев (Муллин, 58), Маляров, Эдиев, Бугаев, Друзин, Султонов (Лобкарёв, 54), Воробьёв, Коротаев (Завезён, 85), Абдулавов (Мязин, 64)
Предупреждения: Клещенко, 27, Казаев, 40, Воробьёв, 40
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