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"Томь" одержала победу над "Ротором"

ФНЛ

3 тур

Стадион: Труд (Томск, Россия)

"Томь" – "Ротор" 2:0

Голы: Калинский, 31, Тлупов, 62

"Томь": Мелихов, Клещенко, Шумских, Зуйков, Тихий, Кухарчук (Ставпец, 69), Сасин (Гвинейский, 83), Калинский (Фомин, 77), Казаев, Шалаев, Кузьмичёв (Тлупов, 59)

"Ротор": Фильцов, Байрыев, Васильев (Муллин, 58), Маляров, Эдиев, Бугаев, Друзин, Султонов (Лобкарёв, 54), Воробьёв, Коротаев (Завезён, 85), Абдулавов (Мязин, 64)

Предупреждения: Клещенко, 27, Казаев, 40, Воробьёв, 40
Теги: Томь Ротор
Сегодня, 17:26
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№3 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 18:38) #
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online

Цитата: DenStavropol
Откуда у Ротора 4 очка, м?)

в первом туре ничья с Чертаново,а во втором победа над Лучом
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 17:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Откуда у Ротора 4 очка, м?)
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 17:46) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Томь , зажигает...в отрыв пошла ..У Ротора . пока не особо вяжется..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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