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Николай Тюнин: поле в Ярославле было не самого лучшего качества, но обе команды были в равных условиях

После матча 3 тура ФНЛ «Шинник»-«Спартак-2» на наши вопросы согласился ответить вице капитан москвичей Николай Тюнин.

- Твоя оценка прошедшего матча?

- Конечно, хотелось выиграть, но ничья, скорее всего, закономерный результат.

- На сколько тяжёлой была для вас эта выездная игра?

- Поле было не самого хорошего качества, и играть в 2 часа в самую жару тоже не очень приятно. Но все были в равных условиях.

- С чем связано, что у вас 3 жёлтых карточки в отчётной игре?

- Честно говоря, не знаю, просто так получилось. Игра была с обилием борьбы. На таком поле по-другому не получается.

- Какая задача стоит перед «Спартаком-2» на сезон?

- Основная задача - готовить игроков для основной команды.

Rusfootball.info. С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.
Теги: Шинник Спартак-2
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