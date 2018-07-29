Николай Тюнин: поле в Ярославле было не самого лучшего качества, но обе команды были в равных условиях

После матча 3 тура ФНЛ «Шинник»-«Спартак-2» на наши вопросы согласился ответить вице капитан москвичей Николай Тюнин.- Конечно, хотелось выиграть, но ничья, скорее всего, закономерный результат.- Поле было не самого хорошего качества, и играть в 2 часа в самую жару тоже не очень приятно. Но все были в равных условиях.- Честно говоря, не знаю, просто так получилось. Игра была с обилием борьбы. На таком поле по-другому не получается.- Основная задача - готовить игроков для основной команды.С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.