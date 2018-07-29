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Гол Бурмистрова принес "Сочи" победу над "Химками"

"Сочи" обыграл "Химки" в 3-м туре ФНЛ - 3:2. Победный мяч на счету нападающего Никиты Бурмистрова.

ФНЛ

3 тур

Стадион: Центральный имени Славы Метревели (Сочи, Россия)

"Сочи" – "Химки" 3:2

Гол: Барсов, 20, Саная, 28, Бурмистров, 51 - Петрусев, 47, 90+6

"Сочи": Заболотный, Заика, Миладинович, Почивалин (Мустафин, 78), Юрганов, Бурмистров, Померко (Лагатор, 62), Песегов, Соловьев (Горбунов, 51), Барсов (Саламатов, 68), Саная

"Химки": Кавлинов, Данилкин, Димидко, Филин (Смирнов, 73), Мильдзихов, Корян, Петрусев, Нетфуллин, Моргунов, Талалай (Алиев, 58), Болов

Предупреждения: Миладинович, 48, Мильдзихов, 90

"Авангард" К – "Факел" 1:0

Гол: Акбашев, 23

"Авангард": Чагров, Багаев, Никитин (Синяев, 81), Гоцук, Дашаев, Акбашев, Земсков, Коробов (Кубышкин, 84), Альшин (Войнов, 47), Стеклов, Касьян (Руденко, 73)

"Факел": Терновский, Беликов (Кагермазов, 46), Божин, Бабенков, Митасов (Дорожкин, 75), Лебеденко, Афанасьев (Кузьмин, 46), Мануковский, Молодцов, Орлов, Бирюков (Ломакин, 46)

Предупреждения: Дашаев, 2, Бирюков, 40, Стеклов, 70, Земсков, 90+2
Теги: Сочи Химки
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