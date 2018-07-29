Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Максим Майрович: у нас в команде каждый игрок может закрыть 2-3 позиции на поле

После матча 3 тура ФНЛ между «Чертаново» и «Балтикой» своим мнением о матче с нами поделился нападающий подмосковной команды Максим Майрович.

- Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Тяжёлый был матч с опытной командой. По ходу матча проигрывали, но удалось додавить соперника и вырвать для нас такую важную победу. Очень рад, что удалось выйти и помочь своей команде своим голом и избавил нас от возможной нервной концовки.

- За счёт чего удалось переломить ход матча?

- За счёт нашего характера. Нас учат терпеть и биться до самой последней минуты. И бороться за каждое очко в каждом матче.

- Ты вышел уже на 33 минуте с чем это было связано? Как правило, даже проигрывающие команды делают замены после перерыва.

- Центральный защитник получил травму, и тренер сделал выбор в мою пользу, а то, что я вышел вместо защитника, так это у нас обычное дело. У нас очень «гибкая» команда, и почти каждый игрок может закрыть 2-3 позиции. Поэтому мы легко перестроились, и продолжили «давить» соперника.

- Какова была установка главного тренера перед игрой, и что он говорил команде в перерыве матча?

- Перед матчем сказал: Нам будет легче играть, чем сопернику. На них оказывает огромное давление руководство и болельщики. Поэтому у вас всё получится. А в перерыве: Хоть мы и проигрываем, но играем хорошо. Продолжайте давление, и я уверен, что они устанут играть в таком темпе и прессинге. И вы реализуете свои моменты. Что в итоге и получилось.

- Какая задача у команды на текущий сезон?

- Задач конкретных нам не ставили. Чем выше место в турнирной таблице, тем лучше!

Rusfootball.info. С Максимом Майровичем общался Миша-Пират.
Теги: Чертаново Балтика
Вчера, 23:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.