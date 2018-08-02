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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Президент "Армавира": думаю, мы снимемся с чемпионата ФНЛ
Президент "Армавира" Валентин Климко прокомментировал отказ КДК РФС удовлетворить заявление клуба по поводу результата матча 1-го тура Олимп-ФНЛ против "СКА Хабаровск" (0:3).
"КДК сразу причин не объявляет. Отказано – и отказано. Я думаю, что мы снимемся с соревнований, и все. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим", - цитирует Климко Onedivision.ru.
Напомним, что "Армавир" подавал протест из-за участия в игре футболиста СКА Ираклия Квеквескири, который в прошлом сезоне выступал в ПФЛ за "Арарат" и в последнем матче сезона получил красную карточку.
"КДК сразу причин не объявляет. Отказано – и отказано. Я думаю, что мы снимемся с соревнований, и все. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим", - цитирует Климко Onedivision.ru.
Напомним, что "Армавир" подавал протест из-за участия в игре футболиста СКА Ираклия Квеквескири, который в прошлом сезоне выступал в ПФЛ за "Арарат" и в последнем матче сезона получил красную карточку.
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