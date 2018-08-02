Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Армавира": думаю, мы снимемся с чемпионата ФНЛ

Президент "Армавира" Валентин Климко прокомментировал отказ КДК РФС удовлетворить заявление клуба по поводу результата матча 1-го тура Олимп-ФНЛ против "СКА Хабаровск" (0:3).

"КДК сразу причин не объявляет. Отказано – и отказано. Я думаю, что мы снимемся с соревнований, и все. Если кто-то не хочет жить по закону, то мы в беззаконии жить не хотим", - цитирует Климко Onedivision.ru.

Напомним, что "Армавир" подавал протест из-за участия в игре футболиста СКА Ираклия Квеквескири, который в прошлом сезоне выступал в ПФЛ за "Арарат" и в последнем матче сезона получил красную карточку.
Теги: Армавир
Сегодня, 22:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(4)
№5 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 22:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Понеслось. Если к туру так 20-му останется клубов 15, то уже прогресс
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:41) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Давайте уже всей СТРАНОЙ "сниматься"... при Путине лучше не будет... 20 лет безнадеги и нищеты народа...

Сэр, вы политическое говно. Ваше место на Эхе среди вам подобных приматов, а тут вообще-то про футбол.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Давайте уже всей СТРАНОЙ "сниматься"... при Путине лучше не будет... 20 лет безнадеги и нищеты народа...

Одни только помпезные мероприятия - ради богатых.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ну тогда Уфе тоже надо сниматься с чемпионата, Квирквелия же с красной карточкой играл
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
на х@й было чужое место занимать бл я, имбецилы


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.