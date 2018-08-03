"Армавир" начал процедуру снятия клуба с первенства ФНЛ в знак протеста

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:59
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги
13:35
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (9)
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (9)
13:15
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (2)
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (2)
12:27
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
12:10
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (21)
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (21)
11:36
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
11:15
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (14)
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (14)
10:34
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (17)
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (17)
Вчера, 23:51
"Кайрат" выбил "АЗ Алкмар" из Лиги Европы (3)
"Кайрат" выбил "АЗ Алкмар" из Лиги Европы (3)
Вчера, 23:44
Сергей Гуренко: уверен, что минское "Динамо" даст "Зениту" бой (4)
Сергей Гуренко: уверен, что минское "Динамо" даст "Зениту" бой (4)
Вчера, 23:04
Макс Майер официально стал игроком "Кристал Пэлас"
Макс Майер официально стал игроком "Кристал Пэлас"
"Армавир" начал процедуру снятия клуба с первенства ФНЛ в знак протеста
Акционеры "Армавира" начали процедуру снятия команды с первенства Футбольной национальной лиги.
Накануне президент "Армавира" Валентин Климко объявил, что он выступает за снятие команды с ФНЛ в знак протеста против недавнего решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Главу армавирцев поддержали акционеры клуба.
"Армавир" 17 июля проиграл на выезде "СКА-Хабаровск" (0:3), а после матча подал протест, основанный на участии в поединке полузащитника команды хозяев Ираклия Квеквескири. В прошлом сезоне грузин выступал в ПФЛ за "Арарат" и был удалён в заключительном туре первенства.
В пункте 8.16 регламента первенства ФНЛ прописано, что клубы обязаны следить за автоматическими дисквалификациями своих футболистов и несут санкции за участие в матче дисквалифицированного игрока. Однако ККК РФС установил отсутствие вины со стороны "СКА-Хабаровск".
Чемпионат
Накануне президент "Армавира" Валентин Климко объявил, что он выступает за снятие команды с ФНЛ в знак протеста против недавнего решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Главу армавирцев поддержали акционеры клуба.
"Армавир" 17 июля проиграл на выезде "СКА-Хабаровск" (0:3), а после матча подал протест, основанный на участии в поединке полузащитника команды хозяев Ираклия Квеквескири. В прошлом сезоне грузин выступал в ПФЛ за "Арарат" и был удалён в заключительном туре первенства.
В пункте 8.16 регламента первенства ФНЛ прописано, что клубы обязаны следить за автоматическими дисквалификациями своих футболистов и несут санкции за участие в матче дисквалифицированного игрока. Однако ККК РФС установил отсутствие вины со стороны "СКА-Хабаровск".
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.