"Армавир" начал процедуру снятия клуба с первенства ФНЛ в знак протеста

Акционеры "Армавира" начали процедуру снятия команды с первенства Футбольной национальной лиги.Накануне президент "Армавира" Валентин Климко объявил, что он выступает за снятие команды с ФНЛ в знак протеста против недавнего решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Главу армавирцев поддержали акционеры клуба."Армавир" 17 июля проиграл на выезде "СКА-Хабаровск" (0:3), а после матча подал протест, основанный на участии в поединке полузащитника команды хозяев Ираклия Квеквескири. В прошлом сезоне грузин выступал в ПФЛ за "Арарат" и был удалён в заключительном туре первенства.В пункте 8.16 регламента первенства ФНЛ прописано, что клубы обязаны следить за автоматическими дисквалификациями своих футболистов и несут санкции за участие в матче дисквалифицированного игрока. Однако ККК РФС установил отсутствие вины со стороны "СКА-Хабаровск".