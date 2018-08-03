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"Армавир" начал процедуру снятия клуба с первенства ФНЛ в знак протеста

Акционеры "Армавира" начали процедуру снятия команды с первенства Футбольной национальной лиги.

Накануне президент "Армавира" Валентин Климко объявил, что он выступает за снятие команды с ФНЛ в знак протеста против недавнего решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Главу армавирцев поддержали акционеры клуба.

"Армавир" 17 июля проиграл на выезде "СКА-Хабаровск" (0:3), а после матча подал протест, основанный на участии в поединке полузащитника команды хозяев Ираклия Квеквескири. В прошлом сезоне грузин выступал в ПФЛ за "Арарат" и был удалён в заключительном туре первенства.

В пункте 8.16 регламента первенства ФНЛ прописано, что клубы обязаны следить за автоматическими дисквалификациями своих футболистов и несут санкции за участие в матче дисквалифицированного игрока. Однако ККК РФС установил отсутствие вины со стороны "СКА-Хабаровск".

Чемпионат
Теги: Армавир
Сегодня, 14:27
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7
(3)
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:46) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Я конечно за соблюдение всех правил и в целом справедливости, но: неужели этот чел из ПФЛ так повлиял на ход матча? Вдули без шансов, а теперь шашкой помахать надо. Да и снимаются скорее всего по другой причине, а этим случаем прикрываются. Просто смех.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 14:43) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
так если я ничего не путаю, то он карточку получил в другой лиге и она не должна в принципе действовать, разные же турниры)))
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 14:41) #
  • +2
  •  (4)
online

если бы не проиграли, то и вопля бы не было
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 14:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
кверквелия ау


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fint
Правильно делают, надо же кому-то к порядку призвать чиновников от футбола.

Ты тоже объяви голодовку против думцев. Они одумаются и начнут работать бесплатно. Ты реально уверен, что Армавир повлияет на чиновников? Хер вам, он себя убьёт, а всем будет насрать.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 14:33) #
  • -2
  •  (2)
online

Давно пора в России учредить Высший спортивный Суд РФ, в т.ч. с оперативным реагированием! )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 14:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Правильно делают, надо же кому-то к порядку призвать чиновников от футбола.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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