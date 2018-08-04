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Cостоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка России

Сегодня в Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка матчей 1/32 финала Олимп-Кубка России по футболу.

С этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Олимп-ФНЛ.

Матчи 1/32 финала намечены на 22 августа.

Квант / Знамя Труда — Балтика*

Луки-Энергия / Звезда СПб — Чертаново

Рязань / Торпедо М – Шинник

Текстильщик / Зоркий — Химки

Динамо Бр / Металлург Лп — Авангард

Днепр / Калуга — Тамбов

Волгарь / Машук-КМВ — Факел

Лада / Сызрань-2003 — Ротор

Дружба / Черноморец — Сочи

Спартак Вк / Чайка — Армавир

Волга Ул / Челябинск — Нижний Новгород

Зенит Иж / Нефтехимик — Мордовия

Тюмень — Сибирь

Динамо Барнаул — Томь

Благовещенск / Сахалин — Зенит Ирк

Луч — СКА Хабаровск
Теги: Кубок России
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№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ого! Торпедо М – Шинник! Как в старые добрые времена...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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