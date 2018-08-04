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"Армавир" передумал сниматься с ФНЛ

Пресс-служба "Армавира" сообщает, что команда передумала сниматься с первенства ФНЛ из-за ситуации, сложившейся после матча со "СКА-Хабаровском", но в клубе готовы обращаться в гражданские суды ради отстаивания собственной правоты.

"К сожалению, в эти недели в новой для нас лиге мы столкнулись с вопиющей несправедливостью и отсутствием желания руководителей РФС и ФНЛ следовать букве закона и регламенту, который они сами же приняли. Мы проиграли на футбольном поле и признаем это, нашей целью и задачей было и остается желание жить по регламенту ФНЛ, турнира, в котором мы принимаем участие.

Однако, к сожалению, мы еще раз убедились, что наш футбол продолжает жить по двойным стандартам. В субботу наша команда выйдет на матч с "Тамбовом" прежде всего ради вас, наших болельщиков, которые в эти дни оказали нам всяческую поддержку. Мы не имеем права лишать вас футбола и любимой команды, даже несмотря на все происходящее, потому что мы четко убеждены - самое главное в футболе - это не чиновники в футбольных кабинетах, которые продолжают нарушать свои же законы, а вы - люди, которые искренне любят нашу команду и эту великую игру", - говорится в заявлении на сайте "Армавира".

Напомним, что 17 июля "Армавир" в гостях крупно уступил "СКА-Хабаровску" со счетом 0:3. После матча клуб из Краснодарского края подал протест, основанный на участии в матче полузащитника хозяев Ираклия Квеквескири.
Теги: Армавир
Сегодня, 11:19
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
чем же их там так напугали в рфс (или кто там рулит), что они дали заднюю?резко вспомнили что футбол для любителей футбола и поклонников команды...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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