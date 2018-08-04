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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:12
Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах
Дмитрий Хомуха: по отзывам, ситуация внутри «Зенита» улучшилась. И это сказывается на результатах
14:47
"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако" (7)
"ПСЖ" — "Монако": Буффон выйдет в основе, Неймар – в запасе, Головин - вне заявки "Монако" (7)
13:47
Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (42)
Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся (42)
12:49
Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (3)
Шамиль Газизов: УЕФА, даже не спросив нас, перенесла матч ЛЕ на 14 число - на следующий день после игры с "Краснодаром" (3)
11:28
Агент Тибо Куртуа: мой клиент уже много раз дал понять "Челси", что он хочет уйти. Клубу лучше отпустить его в "Реал" (1)
Агент Тибо Куртуа: мой клиент уже много раз дал понять "Челси", что он хочет уйти. Клубу лучше отпустить его в "Реал" (1)
11:19
"Армавир" передумал сниматься с ФНЛ (5)
"Армавир" передумал сниматься с ФНЛ (5)
"Химки" обыграли "Авангард"
"Химки" в домашнем матче 4-го тура первенства ФНЛ победили "Авангард" (3:1).
ФНЛ
4 тур
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия)
"Химки" – "Авангард" К 3:1
Гол: Яковлев, 37, Корян, 63, Алиев, 67 - Акбашев, 1
"Химки": Кавлинов, Димидко, Данилкин, Мильдзихов, Филин, Корян, Петрусев (Мостовой, 73), Нетфуллин, Яковлев, Алиев (Моргунов, 90), Белоус (Портнягин, 61)
"Авангард": Чагров, Никитин, Гоцук, Дашаев (Войнов, 55), Багаев, Земсков (Кубышкин, 82), Альшин, Стеклов (Федчук, 70), Акбашев, Коробов (Минаев, 86), Касьян
Предупреждения: Гоцук, 66, Акбашев, 73
"Тюмень" – "Краснодар-2" 0:1
Гол: Уткин, 79 (пен.)
"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Козлов (Хайманов, 33), Коронов (Лешонок, 46), Теленков (Баев, 82), Лаук, Чудин, Парняков, Вотинов, Малоян (Рябокобыленко, 66)
"Краснодар-2": Сафонов, Парадин (Мацукатов, 66), Татаев, Голубев, Ивашин, Бородин (Бочко, 54), Уткин, Черников, Сулейманов (Рзаев, 75), Онугха Герман, Сергеев (Катрич, 46)
Предупреждения: Вотинов, 20, Хайманов, 45+1, Татаев, 81, Голубев, 89
Удаления: Онугха, 28, Хайманов, 50
ФНЛ
4 тур
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия)
"Химки" – "Авангард" К 3:1
Гол: Яковлев, 37, Корян, 63, Алиев, 67 - Акбашев, 1
"Химки": Кавлинов, Димидко, Данилкин, Мильдзихов, Филин, Корян, Петрусев (Мостовой, 73), Нетфуллин, Яковлев, Алиев (Моргунов, 90), Белоус (Портнягин, 61)
"Авангард": Чагров, Никитин, Гоцук, Дашаев (Войнов, 55), Багаев, Земсков (Кубышкин, 82), Альшин, Стеклов (Федчук, 70), Акбашев, Коробов (Минаев, 86), Касьян
Предупреждения: Гоцук, 66, Акбашев, 73
"Тюмень" – "Краснодар-2" 0:1
Гол: Уткин, 79 (пен.)
"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Козлов (Хайманов, 33), Коронов (Лешонок, 46), Теленков (Баев, 82), Лаук, Чудин, Парняков, Вотинов, Малоян (Рябокобыленко, 66)
"Краснодар-2": Сафонов, Парадин (Мацукатов, 66), Татаев, Голубев, Ивашин, Бородин (Бочко, 54), Уткин, Черников, Сулейманов (Рзаев, 75), Онугха Герман, Сергеев (Катрич, 46)
Предупреждения: Вотинов, 20, Хайманов, 45+1, Татаев, 81, Голубев, 89
Удаления: Онугха, 28, Хайманов, 50
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