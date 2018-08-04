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"Химки" обыграли "Авангард"

"Химки" в домашнем матче 4-го тура первенства ФНЛ победили "Авангард" (3:1).

ФНЛ

4 тур

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия)

"Химки" – "Авангард" К 3:1

Гол: Яковлев, 37, Корян, 63, Алиев, 67 - Акбашев, 1

"Химки": Кавлинов, Димидко, Данилкин, Мильдзихов, Филин, Корян, Петрусев (Мостовой, 73), Нетфуллин, Яковлев, Алиев (Моргунов, 90), Белоус (Портнягин, 61)

"Авангард": Чагров, Никитин, Гоцук, Дашаев (Войнов, 55), Багаев, Земсков (Кубышкин, 82), Альшин, Стеклов (Федчук, 70), Акбашев, Коробов (Минаев, 86), Касьян

Предупреждения: Гоцук, 66, Акбашев, 73

"Тюмень" – "Краснодар-2" 0:1

Гол: Уткин, 79 (пен.)

"Тюмень": Бучнев, Васиев, Столяренко, Козлов (Хайманов, 33), Коронов (Лешонок, 46), Теленков (Баев, 82), Лаук, Чудин, Парняков, Вотинов, Малоян (Рябокобыленко, 66)

"Краснодар-2": Сафонов, Парадин (Мацукатов, 66), Татаев, Голубев, Ивашин, Бородин (Бочко, 54), Уткин, Черников, Сулейманов (Рзаев, 75), Онугха Герман, Сергеев (Катрич, 46)

Предупреждения: Вотинов, 20, Хайманов, 45+1, Татаев, 81, Голубев, 89

Удаления: Онугха, 28, Хайманов, 50
Теги: Химки Авангард
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