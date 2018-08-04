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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Илья Кухарчук: победа далась нам тяжело
После матча «Томь» - «Зенит-2» своими впечатлениями от матча поделился игрок томской команды Илья Кухарчук.
• Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Рад что получилось выиграть матч. Но победа далась нам тяжело. Первый тайм я считаю мы переиграли соперника, были опасные подходы, моменты у ворот соперника. Жаль, что реализовали только один из них. Во втором тайме не знаю почему мы «подсели», и зенитовцы нас «прижали» особенно в концовке матча. Во втором тайме у нас не получался быстрый выход в контратаки, и хорошо, что в итоге всё закончилось нашей победой. Но дотерпели до финального свистка можно сказать на морально-волевых.
- На сколько в целом тяжело играть против вторых команд?
- Тяжело. Потому, что, во вторых командах в основном все ребята молодые, техничные и с хорошей школой. Полюс они в каждом матче стараются показать свой максимум, чтобы пробиться в свою основную команду.
- После 4х туров ФНЛ «Томь» идёт на первом месте, не потерпев ни одного поражения. Для многих, это стало откровенно сюрпризом. В чём секрет результативности вашей команды?
- Так и есть, и хочу добавить, при этом мы не пропустили ни одного гола. В чём секрет? Ну секреты я не буду раскрывать! У нас в этом сезоне очень хорошая команда. И наш тренер старается использовать сильные качества каждого футболиста. Наверное, в этом заключается успех нашей команды на старте чемпионата.
• Твой комментарий к прошедшему матчу.
- Рад что получилось выиграть матч. Но победа далась нам тяжело. Первый тайм я считаю мы переиграли соперника, были опасные подходы, моменты у ворот соперника. Жаль, что реализовали только один из них. Во втором тайме не знаю почему мы «подсели», и зенитовцы нас «прижали» особенно в концовке матча. Во втором тайме у нас не получался быстрый выход в контратаки, и хорошо, что в итоге всё закончилось нашей победой. Но дотерпели до финального свистка можно сказать на морально-волевых.
- На сколько в целом тяжело играть против вторых команд?
- Тяжело. Потому, что, во вторых командах в основном все ребята молодые, техничные и с хорошей школой. Полюс они в каждом матче стараются показать свой максимум, чтобы пробиться в свою основную команду.
- После 4х туров ФНЛ «Томь» идёт на первом месте, не потерпев ни одного поражения. Для многих, это стало откровенно сюрпризом. В чём секрет результативности вашей команды?
- Так и есть, и хочу добавить, при этом мы не пропустили ни одного гола. В чём секрет? Ну секреты я не буду раскрывать! У нас в этом сезоне очень хорошая команда. И наш тренер старается использовать сильные качества каждого футболиста. Наверное, в этом заключается успех нашей команды на старте чемпионата.
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