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Вопрос о продаже пива на стадионах могут решить до конца сентября

Президент "Армавира" Валентин Климко сообщил, что клуб отправил документы в апелляционный комитет.

Напомним, армавирцы хотят оспорить решение КДК, который отклонил протест южного клуба на результат матча 1-го тура ФНЛ со "СКА-Хабаровск". Тогда в составе армейцев играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре "Арарат" – "Зоркий" (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев). "Армавир" подал протест, но КДК не установил вины дальневосточников и отказал удовлетворить обращение южан.

"Мы действуем согласно регламенту. Сегодня отправили документы в апелляционный комитет. Ответ, когда состоится заседание, пока не поступал. Дальше мы фокусируемся на команде и ждем решения по этой юридической коллизии", - цитирует Климко "Спорт-Экспресс".
Теги: Армавир
Сегодня, 17:26
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№4 Написал: Юрий Франков (Сегодня, 19:38) #
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online

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Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 17:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
ммм, а где про пиво?)


Дык вот здесь тоже про пиво ничего.

Песня про пиво

Я буду долго гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю.
Нарву цветов и подарю букет,
Той девушке которую люблю.
Нарву цветов и подарю букет,
Той девушке которую люблю.

А КВНщики легко разгадали эту загадку... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
persevere Новостники руфу подыхают с голоду, похоже. Уже любой заголовок готовы поставить ради кликов.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:34) #
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ммм, а где про пиво?)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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