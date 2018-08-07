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ФНЛ поздравила Валерия Непомнящего с юбилеем

Сегодня, 7 августа, свой день рождения празднует главный тренер "Балтики" Валерий Непомнящий — ему исполняется 75 лет. Пресс-служба Футбольной национальной лиги поздравила специалиста.

"С Днем рождения, Валерий Кузьмич! Мы от всей души поздравляем Валерия Кузьмича с праздником и желаем крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, а также побед любимой команды!" — говорится в сообщении на официальном сайт сайте ФНЛ.

После четырёх туров нынешнего сезона ФНЛ "Балтика" набрала 1 очко и занимает 18-е место в турнирной таблице.
Теги: ФНЛ Непомнящий Балтика
Сегодня, 09:57
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 11:55) #
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В.К. Непомнящий не помнит главную заповедь - ВОВРЕМЯ уйти !
75 минута - это уже назрела замена!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:26) #
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Пора Кузьмичу с Миллой в нарды играть.С Юбилеем! Балтике молодого перспективного тренрпа и успехов!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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