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"Балтика" стала рекордсменом российского футбола

Футбольный клуб "Балтика" - первый клуб России, преодолевший отметку в 1000 матчей в национальных первенствах

Позади "Балтики" — все отечественные профессиональные клубы, включая грандов («Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»).

"Любопытно, что три года назад именно во Владивостоке балтийцы набрали юбилейное, тысячное очко в рамках первенств России, что также стало национальным футбольным рекордом!" — отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте калининградцев.
Теги: Балтика
Сегодня, 10:50
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№2 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В России было 26 чемпионатов - 26 чемпионов.
Если поделить 1000 на 26 - получится 38,41 матч за сезон.
Но информация правильная - нужны инфоповоды для Балтики, чтобы стадионы заполнялись


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Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
с рекордом)
но в целом всё объяснимо. клуб уровня ФНЛ...а команд там больше, вот потому и матчей больше


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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