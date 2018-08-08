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"Спартак-2" вырвал победу в матче с "Факелом"

"Спартак-2" дома обыграл "Факел" (2:1) в матче пятого тура Олимп-Первенства ФНЛ.

ФНЛ

5 тур

Стадион: Академия Спартак имени Ф.Черенкова - поле №4 (Москва, Россия)

"Спартак-2" – "Факел" 1:1

Голы: Гапонов, 9, Макарчук, 10, Мамин, 90+4

"Спартак-2": Ермаков, Маслов, Мамин, Воропаев, Гапонов, Полубояринов, Ерёменко (Бакаев, 46), Игнатов (Тюнин, 63), Пантелеев, Нимели, Руденко (Рудковский, 90+5)

"Факел": Кортнев, Бабенков, Божин, Кагермазов, Макарчук, Лебеденко (Шогенов, 66), Кузьмин (Цвейба, 84), Афанасьев (Осипенко, 61), Мануковский, Молодцов, Орлов (Бирюков, 59)

Предупреждения: Маслов, 25, Бабенков, 28, Молодцов, 76, Нимели, 89
Теги: Спартак-2 Факел
Сегодня, 18:43
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(2)
№3 Написал: ДПС Ростовская обл (Сегодня, 19:25) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Миша Бирюков не пора ли на Родину????Ростов ждёт!!!!!!!!!!
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Блуждающий верблюд (Сегодня, 18:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Характер

Спартак...
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:52) #
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  •  (3)
online

Характер
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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