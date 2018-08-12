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Анонс 6-го тура ФНЛ

В воскресенье пройдет 6-ой тур ФНЛ. Rusfootball.info предоставляет традиционный анонс интересных встреч.












Томский лидер

В середине недели «Томь» впервые пропустил и впервые потеряла очки, хотя надо отдать должное Евгению Помазану, который уберег калининградцев от поражения. Лидер дал первую осечку, а позади уже выстроилась целая группа преследователей. Сибирякам благоволит календарь обилием домашних поединков, а в воскресенье прибудет Нижний Новгород, который в гостях выступает неважно. Для томичей это будет удачным моментом, чтобы взять еще три очка.

Встреча молодежи

Лучшие команды, по мнению Александра Григоряна, будут играть друг против друга в Краснодаре. Молодежка «Краснодара» и «Чертаново». Два дебютанта лиги уже заявили о себе на старте первенства. Осталось проследить насколько долго хватит этого запала. «Быки» совершенно неожиданно привезли 9 очков с выездного турне, а в среду пострадал «Тамбов», рвущийся в РПЛ. «Чертаново» же сбавило обороты. Об этом уже говорит ничья с «Армавиром». Тем не менее болельщиков ждет интересное противостояние.

Будет ли пенальти в Хабаровске?

«Тамбов» крайне неожиданно проиграл молодежке «Краснодара», а вот СКА по-прежнему не знает горечь поражений. Эта встреча вполне претендует, но одну из главных игр воскресенья. Обе команды вверху турнирной таблицы. СКА еще не проигрывал. Но главная интрига заключается в том, будет ли у хабаровчан очередной пенальти. Максим Казанков на втором месте среди бомбардиров, но три из четырех он забил с точки.

Без права на ошибку

В среду "Армавир" стал предпоследней командой сезона, которая смогла пополнить багаж набранными баллами. Единственный клубом, который еще не набирал очки является "Зенит-2". Питерцы сейчас в плохом состоянии, а подмоги от основы по-прежнему нет. Требуется усиление, иначе будет трудно даже претендовать на спасительные места. Видно, что нынешний состав не справляется и только чудо может помочь дублерам противостоять крепкому "Авангарду".

Матч тура

У калининградской «Балтики» так и не вышло победить уже в пятом матче подряд. В Томске клуб был близок к положительному результату, как никогда, однако заряженность томичей взяла свое и заработанный пенальти решил исход встречи. После этой неудачи отставка Валерия Непомнящего становится явью. В прессе уже пошли первые весточки о скором увольнении. А это в преддверии игры с амбициозным «Сочи». Подопечные Точилина в этом сезоне удачно выступают на выезде и вполне могут продолжить неудачную серию «Балтики».

6-ой тур ФНЛ



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Сегодня, 01:33
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