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Врач "Армавира" оказал помощь пассажиру самолета

Врач "Армавира" Андрей Пивоваров оказал первую помощь одному из пассажиров, летевших одним рейсом с командой во Владивосток, когда ему стало плохо при посадке борта.

"Когда мы садились во Владивостоке, молодому человеку на борту стало плохо. Наш врач Андей Пивоваров незамедлительно оказал помощь, а после приземления передал пациента в руки сотрудников скорой помощи. Мы желаем молодому человеку здоровья и скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Теги: Армавир
Сегодня, 14:34
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