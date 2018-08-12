Врач "Армавира" оказал помощь пассажиру самолета

Когда мы "садились" во Владивостоке, молодому человеку на борту, стало плохо. Наш врач-А. А. Пивоваров-незамедлительно оказал помощь, а после приземления передал пациента в руки сотрудников скорой помощи. Мы желаем молодому человеку здоровья и скорейшего выздоровления! #фкармавир pic.twitter.com/gLnOQ30FcP — ФК «Армавир» (@fcarmavir) August 12, 2018

Врач "Армавира" Андрей Пивоваров оказал первую помощь одному из пассажиров, летевших одним рейсом с командой во Владивосток, когда ему стало плохо при посадке борта."Когда мы садились во Владивостоке, молодому человеку на борту стало плохо. Наш врач Андей Пивоваров незамедлительно оказал помощь, а после приземления передал пациента в руки сотрудников скорой помощи. Мы желаем молодому человеку здоровья и скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.