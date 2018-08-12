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"Краснодар-2" на первом месте. Обзор 6-го тура ФНЛ

Нереальную плотность обрела ФНЛ после отчетного тура. "Краснодар-2" добился уверенной победы над "Чертаново", Уткин снова забил, а команда поднялась на первую строчку в турнирной таблице, потому что у "Томи" началась пробуксовка. О самом интересном в лучшей лиге мира рассказывает Александр Симбирский.

Качать Уткина

Чертовски хорош хавбек "Краснодара-2"! Да и вся команда. Матч с "Чертаново" был центральным событием 6-го тура, так как обе команды продемонстрировали отличный футбол на старте сезона, к тому же обе являются зеркалом российского молодежного футбола. Наблюдать за этими коллективами - одно удовольствие, ибо новые имена, новые герои и все участники являются персонажами с хорошими перспективами. Тот самый Уткин открыл счет в матче в первом тайме, в перед самым перерывом отличился Сулейманов. "Краснодар-2" уверенно контролировал мяч и вполне логично забил свои 2 гола. После перерыва, правда, команда потеряла концентрацию, "Чертаново" в стремительной атаке сократил разницу в счете, отличился Глушенков. На какой-то момент показалось, что гости смогут переломить ход встречи, у "Чертаново" были отличные моменты, но "Краснодар-2" в контратаке сумел восстановить свое преимущество - автоголом отметился Бартасевич. Детище Сергея Галицкого не остановить. Теперь они уже первые.

Первое поражение "Томи"

Да, перехвалили мы команду Баскакова в своих прошлых материалах, потому что за подъемом последовал функциональный спад команды. Но тут и "Нижний Новгород" хочется отметить, Дмитрий Черышев прагматично добывает результат и старается не рисковать. Вот и в сегодняшнем матче после гола Палиенко на 16 минуте хозяева перешли на контратакующую игру и грамотно сдержали "Томь", которую как раз отмечали за умение с помощью комбинаций растащить соперника. В этот раз не получилось. Гостям удалось выключить из игры Яна Казаева, что сыграло решающую роль. Без своего мозга "Томь" испытывала большие проблемы в билд-апе. Под конец второго тайма команды обменялись опасными выпадами, но счет так и не изменился. "Томь" уступает первую строчку "Краснодару-2", а "Нижний Новгород" вступает в группу лидеров, размещаясь на четвертой позиции.

Трудовая победа "Тамбова"

Команде Мурата Искакова удалось добиться положительного результата в Хабаровске и закрепиться в лидирующей группе - на данный момент "Тамбов" по очкам догнал "Томь" и находится в третьем месте. На 26-й минуте счет в матче открыл Чуперка, хозяевам удалось отыграться с помощью отличного дальнего удара Кабутова, но гениальный Аппаев вскоре снова вывел "Тамбов" вперед. Хызыр, конечно, силен, а его роль на фланге вообще шикарна и добавляет команде вариативности в атаке. "СКА-Хабаровск" попытался отыграться, но Максим Ненахов в самый нужный момент удалился. Вдесятером что-либо создать впереди было уже тяжело. Да и Вавилин тащил все, что мог.



Последняя игра Непомнящего?

Могла бы быть. Но "Балтике" все-таки удалось спасти игру с "Сочи". Хотя до сих пор команда Валерия Кузьмича демонстрирует на поле что-то непонятное. Но тут и соперник был неплох, Точилин вместе со своей командой уже стал грозной для ФНЛ силой, проект развивается, состав уже достаточно сыгран. Открыла счет в матче "Балтика" - автогол оформил Юрганов. Затем "Сочи" методично начал захватывать инициативу и к 50-й минуте вел уже 2:1 (голы на счету Миладиновича и Горбунова). Все шло к очередному поражению "Балтики", но вовремя включился в игру Пугин, которого не удержали защитники "Сочи". 2:2 - тот случай, когда результат не устраивает обе команды. Но, судя по всему, у Непомнящего есть еще один шанс.

Шалимов не справился со "Спартаком-2" и результаты других матчей

Красно-белые в течение первого тайма размазали "Химки", видимо, насмотревшись, как ПАОК зажигал в матче с главной командой. Уже к перерыву счет был 3:1 в пользу "Спартака-2", в том числе и благодаря гениальному штрафному Пантелеева.



Во втором тайме счет не изменился. "Спартак-2" идет по дистанции хорошо, а вот у Шалимова пока не получается добиваться стабильных результатов.

"Тюмень" упустила победу над "Мордовией", сыграв с гостями 1:1. Но этот счет был вполне по игре - еще в первой тайме с сомнительного пенальти не смогла забить "Мордовия", голкипер Обухов потащил удар и зарядил команду необходимым импульсом. "Тюмень" сумела забить, но потом просто перестала успевать за соперниками. До гола Абаева в крестовину ворот Обухова попал Ятченко, затем в самый последний момент успевали подчищать Козлов и Васиев. Но давление дало результат - Абаев забил шикарный, просто потрясающий гол и спас для команды ничью. Оба коллектива плотно завязли в середине турнирной таблицы.

Луч дома разгромил "Армавир" со счетом 3:0, причем заканчивали команды игру в составах 10 на 10 из-за красных карточек. Пока было 11 на 10 "Луч" забил два гола и оформил уверенное преимущество. "Шинник" и "Ротор" сыграли 0:0, о таких матчах, как правило, вообще нечего сказать. "Зенит-2" идет на рекорд и проиграл шестой раз подряд, сегодня - курскому "Авангарду" 1:2. Ну и "Факел" дома уступил "Сибири" 0:1. Совсем скоро команды ФНЛ сыграют в Кубке России, так что увидим, кто будет выбивать клубы Премьер-Лиги на этапе 1/16.

"Краснодар-2" на первом месте. Обзор 6-го тура ФНЛ




Александр Симбирский, Rusfootball.info
Теги: Краснодар-2 Томь Тамбов
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