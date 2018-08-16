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Капитан волгоградского "Ротора" призвал болельщиков поддержать команду

Капитан "Ротора" Исмаил Эдиев обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду.

После 6 туров волгоградцы занимают 16-е место в ФНЛ, находясь в зоне вылета.

"Хотелось бы обратиться к болельщикам «Ротора». У нас непростое турнирное положение, и я, как капитан команды, говорю со всей ответственностью, что мы будем биться и уже в ближайших матчах постараемся выиграть.

Спасибо вам за поддержку. Без вас нам очень тяжело, вы наш двенадцатый игрок, и мы это ощущаем.

Приходите 26 августа на домашнюю игру c "Факелом" и поддержите команду. В тяжелых ситуациях проявляется – все мы вместе или нет. Поэтому мы вас ждем на стадионе. Со своей стороны мы приложим максимум усилий", – сказал Эдиев клубному ютуб-каналу.
Теги: Ротор
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