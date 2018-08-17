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Апелляционный комитет РФС не нашел вины "СКА-Хабаровска" по жалобе "Армавира"

Апелляционный комитет Российского футбольного союза не установил вины клуба "СКА-Хабаровск", на которую в своем протесте указывает соперник по матчу первого тура Футбольной национальной лиги "Армавир". Об этом ТАСС заявил глава комитета Владимир Насонкин.

17 июля "Армавир" в гостях крупно уступил "СКА-Хабаровску" со счетом 0:3. После матча клуб из Краснодарского края подал протест, основанный на участии в игре полузащитника хозяев Ираклия Квеквескири, и призвал засчитать хабаровчанам техническое поражение согласно части 2 статьи 34 дисциплинарного регламента РФС. В прошлом сезоне футболист выступал в Профессиональной футбольной лиге за московский "Арарат" и был удален в заключительном туре первенства, получив две желтые карточки. После обращения руководства "Армавира" в РФС, КДК принял решение отказать в удовлетворении протеста, а в четверг апелляционный комитет оставил решение без изменений.

"При вынесении решения об отказе в удовлетворении жалобы ФК "Армавир" на решение КДК РФС от 2 августа апелляционный комитет РФС всесторонне изучил представленные на заседании документы, заслушал представителей сторон, уполномоченных лиц от ФНЛ и ПФЛ, и пришел к выводу об отсутствии вины ФК "СКА-Хабаровск" в допущенном нарушении части 2 статьи 34 дисциплинарного регламента (неправомерное участие в матче соревнования игрока клуба - прим.)" - сказал Насонкин.

Согласно дисциплинарному регламенту, две желтые карточки, полученные игроком в одном матче, влекут за собой автоматическую дисквалификацию на следующую игру. В статье 17 документа указано, что дисквалификация, нереализованная в одном сезоне, переносится на следующий и действует независимо от перехода дисквалифицированного футболиста в другой клуб, участвующий в соревнованиях под эгидой РФС. В части 2 статьи 34 дисциплинарного регламента РФС говорится, что в случае участия в матче игрока, к которому применена спортивная санкция в виде дисквалификации, оно признается неправомерным, а клубу присуждается поражение в матче.

Однако, согласно пункту 2 статьи 5 дисциплинарного регламента, КДК не может наказать "СКА-Хабаровск", если клуб предпринял все возможные действия, чтобы подтвердить правомерность участия Квеквескири в матче. В данном случае клубом СКА через ФНЛ был сделан запрос в ПФЛ о наличии нереализованной дисквалификации у футболиста, где был дан ответ, что игрок не имеет дисквалификаций и может быть заявлен на матч, поэтому вины клуба здесь нет.
Теги: Армавир
Сегодня, 18:21
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№1 Написал: GPS (Сегодня, 18:54) #
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Хорошечно по губехам повозили...))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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