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Стадион "Фишт" готов принять первый матч ФНЛ

"Фишт" готов к дебютному матчу футбольного клуба "Сочи" на арене, встреча пройдет в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.

Первые домашние матчи на старте сезона "Сочи" проводил на Центральном стадионе имени Славы Метревели. Дебютная игра сочинского клуба на "Фиште" состоится в субботу против "Нижнего Новгорода" в первенстве Футбольной национальной лиги.

"Будет у нас масса мероприятий развлекательных, а по готовности ["Фишта"] все в порядке, проведем [матч] в штатном режиме. Самое главное - количество болельщиков, интересно, сколько придет. Предварительно говорить не хочется, вот придут на матч, мы будем иметь статистику, тогда уже можно будет обсудить", - сказал Рубашко.
Теги: Сочи
Сегодня, 19:11
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№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Санитар для Кутарбы
Цитата: tiki
обычно как то не команду под стадион, а стадион под команду
в сочи уже фиг знает какая команда и кто знает сколько хотя бы жемчужин было

smile " Жемчужины" было 2- одна настоящая Найденовская которая своей игрой доставляла радость народу,а вторая Якушевская для отмывания денег с билбордами по всей Рублевке.

зато ты понял о чем и к чему я smile


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: tiki
обычно как то не команду под стадион, а стадион под команду
в сочи уже фиг знает какая команда и кто знает сколько хотя бы жемчужин было

smile " Жемчужины" было 2- одна настоящая Найденовская которая своей игрой доставляла радость народу,а вторая Якушевская для отмывания денег с билбордами по всей Рублевке.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:27) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
обычно как то не команду под стадион, а стадион под команду
в сочи уже фиг знает какая команда и кто знает сколько хотя бы жемчужин было


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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