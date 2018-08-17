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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Стадион "Фишт" готов принять первый матч ФНЛ
"Фишт" готов к дебютному матчу футбольного клуба "Сочи" на арене, встреча пройдет в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко.
Первые домашние матчи на старте сезона "Сочи" проводил на Центральном стадионе имени Славы Метревели. Дебютная игра сочинского клуба на "Фиште" состоится в субботу против "Нижнего Новгорода" в первенстве Футбольной национальной лиги.
"Будет у нас масса мероприятий развлекательных, а по готовности ["Фишта"] все в порядке, проведем [матч] в штатном режиме. Самое главное - количество болельщиков, интересно, сколько придет. Предварительно говорить не хочется, вот придут на матч, мы будем иметь статистику, тогда уже можно будет обсудить", - сказал Рубашко.
Первые домашние матчи на старте сезона "Сочи" проводил на Центральном стадионе имени Славы Метревели. Дебютная игра сочинского клуба на "Фиште" состоится в субботу против "Нижнего Новгорода" в первенстве Футбольной национальной лиги.
"Будет у нас масса мероприятий развлекательных, а по готовности ["Фишта"] все в порядке, проведем [матч] в штатном режиме. Самое главное - количество болельщиков, интересно, сколько придет. Предварительно говорить не хочется, вот придут на матч, мы будем иметь статистику, тогда уже можно будет обсудить", - сказал Рубашко.
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