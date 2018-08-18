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"Томь" забила три безответных мяча "Армавиру"

"Томь" разгромила "Армавир" домашнем матче седьмого тура ФНЛ.

ФНЛ

7 тур

"Томь" – "Армавир" 3:0

Голы: Клещенко, 4, Тлупов, 60, Кухарчук, 80

"Томь": Мелихов, Зуйков, Тихий, Шумских (Лисинков, 24), Клещенко, Кухарчук, Сасин (Ставпец, 61), Калинский (Крапухин, 85), Шалаев, Казаев, Кузьмичёв (Тлупов, 60)

"Армавир": Руденок, Соблиров (Макоев, 62), Мирошниченко, Соболь (Каюмов, 59), Гаджибеков, Дышеков, Поляков (Суханов, 28), Клопков, Лусикян (Соловьёв, 46), Романенко, Синявский

Предупреждения: Шумских, 16, Ставпец, 90+1
Теги: Томь Армавир
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