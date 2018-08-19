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Илья Кухарчук: любые три очка - это положительный результат

Илья Кухарчук: любые три очка - это положительный результатПосле разгромной победы над "Армавиром" 3:0 своим мнением о прошедшем матче поделился нападающий ФК "Томь" Илья Кухарчук.

- Илья поздравляю с победой. Твоя оценка прошедшего матча?


- Матч оцениваю положительно. Потому что, в итоге мы взяли 3 очка, а любые три очка это положительный результат. Тем более, 3:0-домашняя уверенная победа. И я надеюсь, что своей игрой мы порадовали болельщиков.

- В первом тайме было довольно много невынужденных ошибок которые приводили местами к довольно жёсткой игре. 2 вынужденные замены в первом тайме тому подтверждение. Как прокомментируешь?


- Да ошибки случаются. Случаются у всех. Я вообще не доволен своим первым таймом. Игра у нашей команды получилась довольно скомканная. Хорошо что забили первыми.

- В первом тайме игра была довольно равная при небольшом преимуществе вашей команды. И один гол был как говориться "на тоненького". Тем более, что и моменты у "Армавира" были. За счёт чего удалось переломить ход игры во втором тайме, и что говорил тренер в перерыве в раздевалке.


- Как я уже говорил, игра была скомканная и соглашусь, что довольно равная. В перерыве матча были поправлены нашим тренером какие-то психологические моменты, что в итоге сподвигло нас во втором тайме перевернуть ход этой встречи. Забили второй гол, что позволило нам раскрепоститься, и довести матч до крупной победы.

- Вспомни голы которые забивались в этом матче и свой гол в частности.


- Первый гол забили в самом начале встречи, со стандарта. На предматчевой установке разбирали стандарты "Армавира", и понимали, что это их слабая сторона. Второй гол Ислам Тлупов вышел на замену, и вторым касанием очень точно пробил в дальний угол ворот. Красивый гол получился. Ну и третий гол-мой гол. Получил передачу от Яна Казаева, прошёл пару десятков метров, и пробил в дальний угол ворот соперника. Хорошо, что получилось так, как и задумывал.

С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
Rusfootball.info
Сегодня, 09:02
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