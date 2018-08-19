Илья Кухарчук: любые три очка - это положительный результат

После разгромной победы над "Армавиром" 3:0 своим мнением о прошедшем матче поделился нападающий ФК "Томь" Илья Кухарчук.- Матч оцениваю положительно. Потому что, в итоге мы взяли 3 очка, а любые три очка это положительный результат. Тем более, 3:0-домашняя уверенная победа. И я надеюсь, что своей игрой мы порадовали болельщиков.- Да ошибки случаются. Случаются у всех. Я вообще не доволен своим первым таймом. Игра у нашей команды получилась довольно скомканная. Хорошо что забили первыми.- Как я уже говорил, игра была скомканная и соглашусь, что довольно равная. В перерыве матча были поправлены нашим тренером какие-то психологические моменты, что в итоге сподвигло нас во втором тайме перевернуть ход этой встречи. Забили второй гол, что позволило нам раскрепоститься, и довести матч до крупной победы.- Первый гол забили в самом начале встречи, со стандарта. На предматчевой установке разбирали стандарты "Армавира", и понимали, что это их слабая сторона. Второй гол Ислам Тлупов вышел на замену, и вторым касанием очень точно пробил в дальний угол ворот. Красивый гол получился. Ну и третий гол-мой гол. Получил передачу от Яна Казаева, прошёл пару десятков метров, и пробил в дальний угол ворот соперника. Хорошо, что получилось так, как и задумывал.С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.