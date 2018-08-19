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"Сочи" может провести одну-две игры на запасном стадионе из-за плохого газона на "Фиште"

Футбольный клуб "Сочи" может провести одну или две игры на Центральном стадионе имени Славы Метревели, потому что поле на основной арене "Фишт" находится в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

"Хорошо, чтобы поле вернули в то состояние, которое было раньше, а то приходилось играть больше верхом. На чемпионате мира был другой газон, и сейчас есть над чем поработать, он находится в неудовлетворительном состоянии.

Мы зашли на стадион только сейчас, проблемы с газоном были до нас и на данный момент усугубились. Команда гостей была очень недовольна, но все в равных условиях, а руководство постарается в максимально короткие сроки привести его в порядок, чтобы оно было идеальным", - сказал Рубашко ТАСС.

"Сейчас надо определиться по времени, сколько это займет, - продолжил он. - Если понадобится много времени, то придется перебраться на одну-две игры на запасную арену имени Славы Метревели, я просто не знаю, сколько все надо исправлять. Регион понимает, что есть проблема, им это небезразлично, они уже разрабатывают решение. Нам, конечно, хочется постоянно играть на "Фиште", не задумываясь о качестве поля".
Теги: Сочи
Сегодня, 14:33
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 14:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
А кто и кому "толкнул" газон? )))


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Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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