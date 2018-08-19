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"Спартак-2" одержал победу над "Ротором"

ФНЛ

7 тур

"Спартак-2" – "Ротор" 2:0

Голы: Нимели, 86, Рудковский, 90+4
Сегодня, 18:31
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№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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