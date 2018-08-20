Новости партнеров

Александр Гришин: сразу принял приглашение Евсеева поработать в Хабаровске

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА, юношеской сборной России и «Спартака» из Юрмалы Александр Гришин прокомментировал своё назначение в тренерский штаб клуба «СКА-Хабаровск», который недавно возглавил Вадим Евсеев.

«Я только уволился из Юрмалы и возвращался домой, когда позвонил Вадим Валентинович Евсеев и предложил поработать вместе. Как ни неожиданно было приглашение, принял его практически сразу. Почему нет? До сих пор мы нигде не сотрудничали, но друг друга, разумеется, хорошо знали – благодаря общим друзьям, встречам на футбольном поле. Сегодня вылетаю в Хабаровск на подписание документов и уже завтра отправлюсь с новой командой во Владивосток на кубковый матч. Там уже и задачи на сезон обсудим.

В Латвии впервые попробовал себя в роли главного тренера взрослой команды, теперь испытаю себя в качестве ассистента. Воспринимаю этот этап как новый опыт, возможность поучиться чему-то у другого человека. Делать это никогда не поздно.

Перелёты? Это часть работы, будем привыкать. Морально я к этому готов – в своё время поиграл во Владивостоке. Осталось с командой познакомиться – и в путь», — рассказал Гришин «Чемпионату».
Теги: Гришин Евсеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 14:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Несколько странно. В Латвии отказался работать, т.к. дочка должна пойти в школу, нужно уделять больше времени. (русскоязычную в Риге можно найти). А в Хабаровск летать туда-сюда по пол-суток весь сезон - вообще ребёнка можно не видеть.
Регистрация: 26.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:33) #
  • +2
  •  (2)
online

О, Хабаровск - столица Дальнего Востока, столица Азиатской России, а еще, Хабаровск - это дальневосточная Москва (а Владивосток - дальневосточный Петербург)!
Давайте, ребята, не посрамите чести Дальней окраины России!
Слава Дальнему Востоку!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.